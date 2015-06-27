Geçtiğimiz yolların ve yerlerin notları;

Amalfi’ye kadar gittiyseniz, paralelindeki sahil hattını da mutlaka gezin. Hemen yakınında Posinato var, motorla da gidilebilir elbet, ancak tekne ile gitmek daha iyi bir karar olacaktır. Şehirden biraz uzaklaştığınızda nasıl bir manzara içinde yaşadığınızı görüyorsunuz.

Devam etmeden önce Amalfi’de Da Maria ve La Taverna Del Duca da birşeyler yiyin.

Biz Amalfi’den sonra tekrar Napoli’ye uğramadan direk olarak Roma’ya geçtik. Daha önce Roma’da 9 gün kadar kaldığımız için ne istediğimizi net olarak biliyorduk, Roma’ya sadece bir gün ayırdık. Trestevere’de kaldık, şehrin geç saatlere kadar yaşayan, makul ve eğlenceli bölgesi burası. Gitmeden Bar San Calisto‘da bir büyük Peroni için ve Ivo a Trastevere‘de Pizza yiyin.

Bir ara not; İtalya’da otobanlar pahallı. 100km’lik bir otoban için 7-10 € arası ödeyebilir, daha uzunları için 15+€ ödeyebilirsiniz. Bazı gişeler kart kabul ediyor, bazıları ise sadece nakit çalışıyor. Eğer nakit ödeyecekseniz otomatlı olanları değil, gişesinde insan olanları tercih edin (tabelasına el resmi olanlar) genelde daha hızlı ilerliyorlar.

Roma’dan ertesi sabah erken çıkıp Floransa’ya geçtik. Ancak bu sefer otobanları kullanmak istemedik. Yolumuz 350km kadar oldu, ancak Roma’dan çıkıp Toskana’nın baş döndürücü manzaralarına geçtiğimizde çok etkilendik. Motor sürmek için güzel bir rota. Bolsena’da ve Siena’da iki kısa mola verdik. Siena’yı gezmek için yarım gün ayırmak lazım, çok yokuştu, motor kıyafetleri ile çok dolanamadık, bir dahaki sefere artık.

Floransa’ya da daha önce gitmiştik ancak sadece 1 gün kalabilmiştik. Bu sefer 2 tam günümüzü ayırdık. Bence Floransa muhteşem bir şehir. Rönesans’ın doğuşunu, Medici ailesinin şatafatını ve tarihi dokuyu gözlemek çok keyifli. Bir öğününüzü Arno kıyısında yemelisiniz. Güneş güzel batıyor oralarda. Piazza della Repubblica’da ise muhteşem sokak sanatçılarını dinleyebilirsiniz.

DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO

Floransa’dan sonra 1 gece için Verona’ya geçtik. Biz gidemedik (zaman yoktu) ama meraklısı için yol üzerinde Bologna yakınlarında Ducati Müzesi, Modena’da ise Ferrari Müzesi var. Önceden bilet almanız iyi olabilir. Modena’da iki tane Ferrari müzesi var, Maranello’daki daha büyük ve güzel. Diğeri şehir merkezinde ama daha ufak. 15 € gibi bir girişi var.

DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO

Verona büyük ama görülesi yerleri ufak bir şehir. Arena’sında yaz boyunca süren (son birkaç yıldır devam ediyor, 2016’da da sürecek) bir opera festivali var. Nabocco’ya denk geldik. Muhteşemdi. Adamlar gerçekten de sahne işini çok iyi beceriyolar. Romeo ve Juliet’in evi burada. Ortalamanın altında bir müzeye dönüştürülmüş. Gitmeden önce Du De Cope‘de Calzone yiyin. Şehirden ayrılırken Castel San Pietro‘ya tırmanın ve şehri oradan da görün.

Verona’nın ardından, gezimizin son ayağı olan Venedik’e geldik. Bu satırları da oradan yazıyorum 🙂

Devamı gelecek…

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...