Ofis ortamını oldum olası sevmezdim. Villa bile olsa çalıştığınız yer, bazı günler tavan üzerinize gelir, klavyeye elleriniz küçük gelir ya; o bana her allahın günü oluyordu. Ofis denen meretin faydalarının tabii ki farkındayım, ve tabii ki ofice-less çalışmanın zorluklarını biliyorum, ama yine de başımdaki çatı ben istediğimde orada olsun seviyorum. Biraz da bu yüzden Brandwolf’u kurdum sanırım.

Geçtiğimiz ay açıldı Brandwolf Brand Consultancy Agency. Evet, adı havalı, ve evet havalı işler yapıyor. Ama Brandwolf’u anlatmayacağım size. Kısaca kendi şirketinizi kurmayı anlatacağım.

Hazır mısınız?

Bayaa bayaa ciddiyim. Her ay gelen düzenli gelir olsun, vergi mergi dertleri olmadan yaşayıp gideyim diyorsanız hiç bulaşmayın. Esnaflık ruhunuzu uyandırmanız lazım.

Resmi B*k Püsür

Büyüklerimden öğrendiğim bir laf vardır;

Çok vergi vermeden zengin olamazsın

diye. severim ve inanırım bu lafa. Gerçekten para kazanmak için devlete o vergiyi vereceksiniz anacım. Başka türlü olmuyor. Neyse;

Diyelim ki dediniz artık canıma tak etti, dükkan benim dükkanım olsun, ciddisiniz bir de. Kutunuza güveniyorsunuz falan. İlk olarak çevrenizde, büyüklerden tercihen, GÜVENİLİR bir mali müşavir buluyorsunuz. Ha onsuz olmaz mı, olur tabii, iş yapmak yerine sabah akşam vergi dönemlerini takip edersiniz. O yüzden iyisi mi siz hiç uğraşmayın, gidin güvenilir (ikidir söylüyorum, niyesi aşağıda) bir mali müşavir bulun. Zaten mali müşavir size nelere ihtiyacınız olduğunu söyleyecek ama ben de yazıyorum aşağıda.

Bu arada bunların hepsi şahış şirketi için. Önerim öncelikle şahış şirketi kurup ardından gerçekten para kazanıyorsanız ltd noktasına geçmeniz. aş bir sonraki adım zaten. Şahıs firmasının tek dezavantajı çok para kazanırsanız vergilerinizin yüksek olması.

İkametgah. Ama nüfus idaresinden. Bu arada enteresan bir numara daha; eğer adres beyanınızı taşındığınız tarihten 20 gün içinde yapmazsanız nüfus idaresi size ceza kesecektir. Bunu neredeyse hiçbirimiz bilmiyorduk. Bir nüfus idaresine giderseniz bu beyanı yapmak için bir faturaya ihtiyacınız var ve adamlar hizmetin başladığı tarihi gördükleri için %90 cezayı yiyorsunuz. Çözüm ise internet üzerinden bu beyanı yapmak. Taşındığınız tarihi siz seçtiğiniz için bir sıkıntı olmuyor. Hatta vergi dairesine gitmek bile gerekmiyor. Mobil imza yada dijital imza şart. https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx bu adresten yapıyorsunuz beyanı.

Ofisinizin (home office yada açtığınız bir yer) kira kontratı.

İmza sirkülesi, noterden.

Kimlik fotokopisi.

Evet. Kabaca bu kadar. Gerisini mali müşaviriniz halledecek. Ofis vs. home-office farkına gelince ise; home-office olursanız giderlerinizin (kira, elektrik vb) %50 si gider olarak düşülür. Ofis açarsanız tamamı.

Açılma süresi yaklaşık olarak 20 günü bulur. Başvurunuzu yaptıktan sonra en geç 5 gün içinde evinize/ofisinize bir müfettiş gelir ve ona iş yapabilir olduğunuzu göstermenizi ister. Paniklemeyin, ben salon sehpamda bilgisayarımı gösterdim, oturduk bir çay içtik ve gitti.

Ardından vergi levhanız çıkacak ve bununla fatura koçanınızı hazırlatacaksınız. Fatura koçanını da aldığınızda artık bir firmanız var. Hayırlı olsun.

FAQs

Neden GÜVENİLİR bir mali müşavir?

Çünkü bu adama herşeyinizle güveniyorsunuz ve hata yapması durumunda ödediğiniz cezalar bel büküyor. Bu sebeple güvenilir bir adam bulun. Cidden.

Yani kaç para?

İkametgah zaten ücretsiz. İmza sirküleniz 50 TL civarı. Bunun dışında açılış işlemleri için de toplam 150 TL gibi bir rakam ödersiniz. Fatura koçanı 40-100 TL arası değişir adet ve boyuta göre. Kaşe 10 TL. Aylık KDV ödemeniz ve yıllık gelir vergisi ödemeniz haricinde her ay beyan için 30 TL vergi, mali müşavire de yanlaşmanıza göre 100+TL verirsiniz. Devlet minimum 125TL almalarını söyler bu adamlara. FYI.

Bu vergi işleri nasıl oluyor peki?

Çok zor değil aslında. Devlete ödediğiniz 3 tip vergi var;

KDV. Müşterilerinize kestiğiniz faturalara koyduğunuz +%18 aslında size ait bir para değil, sizin müşteriniz adına devlete ödeyeceğiniz bir para. Aynı şekilde sizin de ay boyunca aldığınız/ödediğiniz faturalardaki %18/%8 vb. ler de parayı verdiğiniz kişiye ait değil. Kafanız karışmasın; teorik olarak eğer bir ay hiç bir gideriniz olmazsa ve 100 TL (+%18 KDV) fatura keserseniz 18 TL kdv ödersiniz. Ancak eğer sizin de 100 TL(+%18KDV) gideriniz olursa, hiç KDV ödemezsiniz. KDV her ay için bir sonraki ayın 26’sına kadar ödeniyor. Gelir vergisi. Kazandığınız para-harcadığınız para=kar ya, bu da kar*%20. Oranlar kar seviyesine göre değişse de kabaca durum bu. 3 ayda bir beyan ediliyor, ister yıllık ister yine 3 ayda bir ödeniyor. Stopaj. Ofisinizin gideri. 3 ayda bir 1 kira bedeli olarak ödenir.

Kafanız karışmasın, milletten dinleyince ben turşu olduydum. Basit aslında.

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