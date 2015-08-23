Her geziye çıkmadan önce bir hazırlık sürecinden geçiyorum. Sadece çantaların ve ekipmanların hazırlanması değil, yanı zamanda gidilecek ve gezilecek yerlerin planlanması da büyük bir zaman alıyor.

Hayatın yoğunluğu sağolsun, geziler için çok kısıtlı ve paket zamanlar ayırabiliyorum. Bu zamanı en efektif şekilde kullanabileceğim bir rotayı planlamak ve bu rotayı yolda takip edebilmek için yararlandıklarım ise şunlar;

Garmin Basecamp & Google Maps

Garmin Montana 600 kullanıyorum GPS olarak. Basecamp ile Garmin’in rota programı. Cihazınıza POI’leri ve rotaları direk olarak aktarmanızı sağlıyor. ufacık bir ekranda yapılan planlara göre çok daha kolay.

Basecamp’te hazırladığım kaba rotayı google maps üzerinde görülecek yerler ve konaklama yerleri ile eşleyip nihai rotayı yine basecamp üzerinde hazırlıyorum. Eğer gezide sadece POI’ler arasında gidilmiyorsa ana rotayı günlük parçalara ayırıyorum. Bu sadece hem konaklama yerine rotam istediğim yerlerden geçiyor, hem de cihaza binlerce KM’lik rota’yı yükelemediğim için daha rahat çalışıyor. Genel olarak bir günde 400km’yi geçmemeye çalışıyorum. Bunun üzerine çıktığımda genelde ne gezdiğimi ne de gördüğümü anlamıyorum. Durup bir çay kahve içecek zaman ve enerjim kalmıyor. Dolayısıyla genel tempomu da buna göre belirliyorum.

Yol üzerinde navigasyon için ise dashboard’da duran GPS ana yardımcım. Bunun haricinde telefon ve tablette kullandığım maps.me ve here uygulamaları da çok işimi görüyor. Bu iki uygulama da haritaları offline olarak kullanmaya müsaade ediyor, üstelik (google kadar iyi olmasa da) iyi veritabanları var.

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