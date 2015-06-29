İlk baştan söyleyeyim, çok fazla şey almışız. Hem de çok! Yerimiz vardı, dolayısıyla sıkıntı çekmedik elbet, ancak yine de bundan sonra çıkılacak yollar için bir fikir vermesi adına ne alsaydık‘ı yazmak istedim. Hepsinde tekrarlamayayım, çok almışız!

Buraya yazdıklarım benim kişisel deneyimlerimle oluşturduklarım. Hepsi öyle ya da böyle medeniyete gittiğimizi var sayarak yazıldı. Eksik, gedik elbet vardır. Yorum ve önerilerinize açığım.

Giyim & Günlük

Yolculuğun süresinden bağımsız olarak (öyle aylarca gidilmiyorsa);

3 kaliteli sürüş çorabı (MX bot kullandığım için su geçirmez ve diz altına kadar uzun)

3 günlük çorap

4 iç çamaşırı

3 tane teknik kumaşlı t-shirt (pamuklular çabuk kurumuyor, çantada sıkıntı) ideal. Teknik kumaş için illa columbia gibi 100TL+ çözümler zorunlu değil, dechatlon’da çok ekonomik şeyler var

1 şort + 1 şort olabilen pantolon (bunlar da teknik kumaş olursa iyi olur, hızlı kuruması ve yıkanabilirlik açısından iyi)

1 Polar

1 Yağmurluk (polar ile birleşince mis gibi mont oluyor)

1 Mikrofiber havlu (çok hızlı kuruyolar ve hafifler)

Yukarıdakileri gruplamak için file torbalar (en büyük eksiğimizdi, çantaların içinde zamanla birbirine karışıyorlar)

Ora boy buzdolabı poşetleri (Kirli torbalarından daha iyi bir alternatif, 0 koku)

Süper hafif bir ayakkabı (kötü hava için motor botlarını kullanabilirsiniz)

Süper hafif bir terlik

Motor üzerine

MX ya da yüksek ve su geçirmez bot (Ben Forma Adventure kullanıyorum)

Su geçirmez içliği çıkabilen Motor pantolonu ve montu + içlikleri (mevsime aldanmayın, yunanistandan geçerken haziran ortasında 11C’yi gördüm)

2 adet buff (Çok soğuğa gidiliyorsa, üst üste takılabilir)

Kask 🙂

Bir yazlık, bir kışlık eldiven (ben bu sefer kışlık almadım ve pişman oldum)

Kişisel Hijyen & Sağlık

Güneş kremi

Dudak kremi

Diş fırçası & macunu

Saç derim hassas, bu yüzden kendi şampuanımı götürdüm ben. Ancak otellerde kalınacaksa hep şampuan oluyor.

Sabun

Vitamin

Tırnak makası (azıcık dahi uzamış tırnak ile motor sürmek ve eldivenler içinde temiz tutmak çok zor)

Islak mendil (Vizör temizliğine birebir)

Peçete

Yukarıdakilerinin hepsi için su geçirmez ufak bir torba

Minik bir ilk yardım çantası. İçinde standart (gazlı bez, antiseptik vb..) ekipmana ek olarak; Ağrı kesici Miğde bulantısı ilacı İshal / kabız ilacı Haşare sokması ilacı Çok kaliteli yara bandı Alerji ilacı (uyku yapacaktır, dikkat)



Motor Ekipmanı

Givi Trekker Outback çanta seti ve kappa gidon çantası kullandık. Tank bag daha iyi bir alternatif olabilirmiş ama henüz o noktaya varmadım.

Yedek ampül

Yedek sigorta

Yedek buji

2 mt kadar kablo

Lastik basınç ölçer

Lastik yama seti (Şamrelli lastiği olan bir motor kullandığım için ben Terra-s Motokit aldım, spreyler de düşünülebilir)

Motorda acil olarak sıkılacak vidalar için 5 uç ile cırcırlı tornavida

2 boy anahtar (motor için uygun olanlara bakılmalı)

Leatherman

Çekme & gergi kayışları (en az 2 adet, 3+ mt, birbirine geçebilmeli)

Kısa kayışlar (çamtaların üzerindeki looplara birşeyler sabitlemek için)

Yedek yağ (Ben scottoiler kullandığım için yağ almadım, ancak 2.000 km’de bitti)

Zincir kilit

Kasklar için kilitli karabina

Mont ve çantalar için çelik kilit kablo (Bauhaus’dan mt’si 3TL, araya demir baklalar, tanesi 1 tl 🙂 )

Kask için kılıf (kasklarla birlikte gelmişti)

Ahtapot

Yukarıda da dediğim gibi, ben medeniyetin olduğu bir yerlere gittiğimizi varsaydığım için birçok şeyi almadım. Pompa yerine lastik tamir kiti içindeki CO2 bombalarını kullanmayı düşündüm. Bunları çeşitli yerlerden burabilirsiniz.

Benzin için bir çözüm düşünmedim. Ama medeniyet olmayan biryerlere gidilirse mutlaka yedek yakıt tankı almalı.

İç çantalar çok ama çok önemliymiş. yanımıza aldığımıza en çok sevindiğim şey onlar oldu. Givi çantalar kullanıyorum, orjinal iç çantaları pahallı geldi, ancak Trexes’in çantaları cuk oturdu. Trexes’in çantaları sağlam gibi ama sadece el taşıma sapı var. Çantacıya omuz askısı yaptıracağım mutlaka.

Yolda giderken en büyük sıkıntım su oldu. 100km’de bir mola verdim, sigara & su için, ancak suyu serin tutmayı beceremedim. Camelbag konusunu denemem ya da bir alternatif bulmam lazım.

Elektronik

Telefon + bir yedek (eski) telefon Müzik için spotify kullandık. Offline’a alıp oradan dinledik

Kulaklık

İntercom seti (büyük kolaylıkmış)

Telsizler (birden fazla kişi iseniz kısa mesafelerde sizi roaming derdinden kurtarır, mucize gibi bişiy)

iPad

Alınıyorsa bilgisayar & şarj kablosu

GoPro Kumandası (Ben bir türlü kullanamadım, pilini çok hızlı bitiriyordu ama…)

Garmin Montana 600 GPS Haritaları, waypointleri ve hız kamerası DB’sini önceden yüklemeli

Powerbank (hayat kurtarıyor ama büyük almalı 10.000+ )

2 set Telefon ipad şarj kablosu

2 adet mikro usb (intercomlar ve powerbank için)

2 adet mini us (gopro vb için)

Telefon ve ipad için şarj aletleri (1A ve 2.1A)

Fotoları ve videoları iPad’a almak için ara parça (ne denir adına bilemedim)

Kafa feneri

El feneri

Medeniyete gittiğimiz için sadece 1 set yedek pil aldım AA ve AAA olarak. Paketlerini açmadan geri geldik.

Diğer & Genel

Ufak bir dikiş seti

3-4 tane kalem. 1 Marker tipi sua dayanıklı kalem

Ruhsat fotokopisi

Ehliyet, uluslararası ehliyet fotokopisi Bunların renkli lamine fotokopisini yapanlar var, hani, ne olur ne olmaz diye. Başıma gelmedi, hiç bir evrağıma bakmadılar bile ama mantıklı bence de.

Pasaport Fotokopisi

3 Çakmak

Saat

Navigasyon konusunda fena değilimdir. Kağıt harita kullanmıyorum, gittiğimiz yerlerin haritalarını hem GPS’e, hem de telefon ve iPad’de maps.me ve ulmon uygulamalarına indiriyorum. Yandex’in uygulaması da offline’a indirmeye izin veriyor.

Paraları en az üç parçaya ayırıp ayrı yerlere koymak mantıklı. Bir kredi kartını da ayırıp başka bir yere koymalı. Çantalar ve motor için bir set yedek anahtar, artçıya.

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