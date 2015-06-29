Venedik enteresan bir şehir. Merkezine araçla girmeniz mümkün değil. Bu yüzden vardığınızda motoru bir yerlere park etmek zorundasınız. Ben biraz kurcaladığımda Garage San Marco fiyat olarak en anlamlı gelen oldu. Gecelik 15 € alıyorlar motor için. Müzelere merakınız varsa San Marco meydanındaki müzelerin tümüne giriş için 18€’luk bir bilet satıyorlar. Plazzo Ducale bizim en çok gitmek istediğimiz yerlerden biriydi. Eğer merakınız varsa önceden yer ayırtıp rehberli gizli turu yapabilirsiniz. Biz yapamadık. Yaparsanız bize de anlatın.

Birçoklarının söylediği gibi şehir kokmuyor. Ancak biraz sivrisinek sıkıntısı var. Gondol turları bize çok pahallı geldi (gündüz 80€, akşam 100€) Yemek için bir gece rossopomodoro denenebilir. San Marco meydanında gündüz ve gece kafelerde canlı klasik müzik oluyor, ancak bu kafelere oturursanız espresso için 10€, kuver olarak da adam başı 6€ gibi bir güzellik var.

Trieste’yi malesef çok gezme şansımız olmadı. Öğlen 3 gibi vardık. Limanın ana kapısından kısa bir pasaport kontrolünden sonra içeri girdik. İçerisi ufak bir Türkiye. Tabelalar Türkçe, insanlar Türk 🙂 İçeri girerken unroro’nun Trieste işletmesi olan Samer’i sorun. Bir ana ofisi bir de restoranı var. İkisinin arası yürüyerek 5-6 dk, seyrek ve düzensiz de olsa servis var. Ana ofise gidip konşimento doldurduk. 50€’luk liman vergisini ödedik. Kalan kısım Türkiye’de ödeniyor. Bize uçak bileti için voucher verdiler. Saat 5 gibi motorları almaya başladılar. Gemiye sabitledik motorları, anahtarları kaptana bıraktık ve gemiye el salladık. Gemi 8 gibi kalktı. Bu sırada ana ofis kapanmış oluyor, direk olarak restorana geçtik. Saat 9 gibi bizi Ljubljana’nın biraz dışındaki hava alanına götürecek servis geldi. Tırcı amcalarla beraber bindik ve 1:30 saat havalimanına gittik. Voucher’i verip biletimizi aldık. Uçağımıza bindik ve Atatürk havalimanına indik!

Bir Trieste feribotu için rezervasyon yaptırmaya çalıştık ama unroro yapmadı. Hiç sıkıntı yaşamadık. Hava limanında sigara içilecek alan var, ama çok dar.

Çarşamba günü sabahtan gidip motoru teslim alacağım ve kalan ücreti (280€ civarında bir motor 2 yolcu herşey dahil) ödeyeceğim.

Gezinin ayaklarının izleri şurada;

Toplamda 2.486 km yol gittik. 41:46 saat motor üzerinde geçti. Her saniyesine değdi!

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